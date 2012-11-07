На четырех станциях петербургского метро ввели ограничения на вход

В связи с празднованием Курбан-байрама (Ид аль-Адха) и значительным увеличением пассажиропотока в Петербурге введены временные ограничения на вход в метро. Как сообщили в пресс-службе подземки, меры приняты для обеспечения безопасности на станциях "Горьковская" и "Сенная площадь", а также на станциях "Садовая" и "Спасская".

Пик нагрузки на транспорт связан с тем, что сотни тысяч мусульман собрались в городе для участия в торжественных молитвах по случаю одного из главных исламских праздников. Курбан-байрам знаменует окончание хаджа и символизирует духовную покорность, милосердие и любовь к ближнему, отсылая к истории о пророке Ибрахиме.

UPD: По состоянию на 08:32 станция метро "Спасская" уже вернулась к работе в обычном режиме.

