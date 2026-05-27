В Петербурге ликвидирован крупный узел телефонных мошенников, активировавших более 30 тыс. SIM-карт

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти пресекли деятельность преступной схемы, способной генерировать до 3 тысяч аферистских звонков в день. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленники действовали через мессенджер Telegram, вербуя посредников. Им предлагали "работу" по массовой покупке и активации SIM-карт для последующей передачи украинским колл-центрам. Эти карты использовались для обзвона граждан РФ и регистрации фейковых аккаунтов.

Для легализации деятельности один из организаторов оформил статус индивидуального предпринимателя (ИП) и заключал официальные договоры с операторами связи на поставку номеров. Массовую обработку карт обеспечивали специальные устройства – SIM-банки. Для маскировки своей активности преступники использовали VPN-сервисы и продавали готовые аккаунты в даркнете.

За всё время деятельности мошенников было активировано более 30 000 SIM-карт, ежедневно создавалось около 100 учётных записей, которые реализовывались по цене 4 USDT за штуку.

В результате проведённых обысков у подозреваемых изъяли 21 устройство SIM-банк, мобильные телефоны с перепиской, 3 компьютера и банковские карты. Блокировка этого оборудования позволила правоохранителям остановить поток из тысяч мошеннических вызовов ежедневно. По итогам операции опубликованы кадры задержания участников группы и конфискации техники.

Видео: пресс-служба ИКТ ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти