Зампред СБ РФ сообщил о реакции европейцев на предупреждение МИД России.

Отказ Европейского союза эвакуировать собственные национальные посольства из Киева означает лишь то, что у них есть "лишние" дипломаты, поэтому политические элиты регионального сообщества готовы "сократить численность персонала" своих дипломатических представительств. Такое мнение через социальные сети высказал председатель президиума совета при президенте России Владимире Путине по науке и образованию, заместитель председателя Совета по безопасности России Дмитрий Медведев.

ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Напомним, что внешнеполитическое ведомство нашей страны предупредил о том, что удар Вооруженных сил Украины по городу Старобельску переполнил чашу терпения Москвы, поэтому Вооруженные силы России приступают к системным ударам по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов. Эти объекты ответственны за поставки комплектующих, предоставление разведывательных данных и целенаведение по линии боевого соприкосновения. Ракетные массированные удары будут также наноситься по центрам принятия решений и командным пунктам соседнего государства. Дипломаты посоветовали иностранным гражданам покинуть Киев, а местным жителям не приближаться к военным объектам.

