Выставка с уникальными документами заработала в Петербурге

В Петербурге в Центральном государственном историческом архиве заработала выставка архивных раритетов "Сокровища архива: подлинная история имперской столицы". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 27 мая.

В витринах нового архивного комплекса размещены 162 дела, из которых 59 являются особо ценными.

Правительством города, лично губернатором Петербурга, уделяется внимание сохранению исторического наследия. Важные периоды жизни нашего города – это квинтэссенция труда большого числа людей. И результаты этого труда, этот опыт, к которому мы можем обращаться и сегодня, должен храниться в надлежащих условиях. Петр Тищенко, председатель Архивного комитета

Самый ранний документ архива – книга прихода и расхода монастырской казны 1689 года. Кроме того, есть доклад первого архитектора Трезини о строительстве Петропавловской крепости, метрическая запись о смерти Александра Пушкина, дневник Иоанна Кронштадтского. Также экспозиция рассказывает об истории районов, о развитии промышленности, высшего образования, работе полиции в годы Первой мировой войны и о духовной жизни Северной столицы.

