Канада вводит временные меры по контролю на границе из-за вспышки Эболы

В правительстве подчеркнули, что риск распространения Эболы в Канаде "остается низким".

Канадские власти вводят временные меры по контролю на границе в связи со вспышкой лихорадки Эбола.Соответствующими данными делятся представители пресс-службы национального правительства страны. Чиновники объявили в официальных документах о том, что на 90 дней с 27 мая приостановлено действие иммиграционных документов для местного населения с "высоким или очень высоким риском" распространения заболевания. В частности, мера коснется выдачи временных виз, электронных разрешений по въезду в страну и визах постоянного резидента.

Даже лица, ранее получившие одобренную визу или разрешение на въезд, не смогут въехать в Канаду, пока действие их иммиграционных документов приостановлено. прессрелиз правительства в Оттаве

Власти добавили, что в период с 30 мая по 29 августа страна вводит обязательный карантин на 21 день для граждан, постоянных резидентов и иностранцев, посещавших ранее Демократическую Республику Конго (ДРК), Уганду и Южный Судан в течение последних трех недель. Пациенты с симптомами Эболы будут направляться в больницы для дальнейшего медицинского обследования.

