Эстония сократит до 12 часов в день режим работы КПП "Нарва-1" на границе с РФ

Власти прибалтийской республики опубликовали график работы КПП на ближайшие два месяца.

Национальное правительство Эстонии продлит временный порядок работы наземных пограничных пунктов на государственной границе с Россией, расположенных на юго-восточной территории европейской страны. Также чиновники решили сократить режим работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) "Нарва-1". Соответствующей информацией с местным населением поделилось гостелерадио ERR. В СМИ объяснили, что власти установили, что КПП "Нарва-1" с 15 июня переходит на 12-часовой режим работы. Пересечь границу с прибалтийской страной желающие смогут с 7 часов утра до 19 часов вечера. Ранее КПП был открыт для посетителей с сем часов утра до 23 часов вечера.

Обновленный график первоначально утвержден кабинетом министров на два месяца. В прессе заметили, что такие КПП, как "Койдула" и "Лухамаа", останутся закрытыми в ночное время до конца августа. Они продолжат свою работу с 7 часов утра до 19 часов вечера по местному времени, которое совпадает с московским. Глава министерства по внутренним делам Эстонии Игорь Таро рассказал о том, что сокращение часов работы позволяет эффективнее распределять сотрудников для охраны государственной границы.

