ФСБ задержала украинского агента, шпионившего в Рязанской области

Россиянин рассказал о своей работе на куратора во время допроса.

Российскими силовыми структурами задержан агент украинской разведки, передававший данные об объектах министерства по обороне, ТЭК, транспорта и промышленности на территории Рязанской области, а также участниках специальной военной операции (СВО). Соответствующей информацией поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. В настоящее время ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену, которая осуществлялось в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Начиная с 2025 года, он собрал и передал противнику сведения в отношении объектов Минобороны России, транспортной промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. ЦОС ФСБ России

Известно, что подозреваемым стал мужчина 1985 года рождения. Его считают причастным к разведывательной деятельности, проводимой в интересах ГУР МО Украины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовиками установлено, что злоумышленник через мессенджер Telegram инициативно установил и далее поддерживал контакт с представителем киевского режима.

