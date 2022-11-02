В Пушкине пьяная мать уронила и придавила ребёнка. Младенец скончался

Суд назначил женщине наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор Марии Лущенковой, признав её виновной в причинении смерти по неосторожности. Трагический инцидент произошёл 18 ноября 2025 года в квартире на улице Магазейной.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина держала на руках своего малыша, споткнулась и уронила его. Ребёнок упал, ударившись головой о радиатор отопления, после чего на него сверху упала и сама Лущенкова. От полученных травм младенец скончался на месте.

Подсудимая полностью признала свою вину, в связи с чем уголовное дело рассматривалось судом в особом порядке. В итоге суд назначил ей наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

