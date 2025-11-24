Полиция задержала подозреваемого в контактном сбыте наркотиков в Кировском районе

Оперативники задержали жителя Кировского района, подозреваемого в контактном сбыте наркотиков. Полиция продолжает разыскивать его сообщников.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 31-летнего злоумышленника поймали на Дачном проспекте. В квартире нашли полимерный пакет с шестью плитками растительного вещества общей массой 689,3 граммов, пластиковую банку с растительным веществом массой 100 граммов и упаковочный материал. Экспертиза показала, что часть изъятого – гашиш, остальное исследуют. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

