ИИ пришёл в автосервисы: как искусственный интеллект помогает ремонтировать машины

Искусственный интеллект всё активнее используют не только в офисах и онлайн-сервисах, но и в автомобильной сфере. Современные технологии уже помогают диагностировать неисправности, подбирать запчасти и ускорять работу сервисов. Однако специалисты предупреждают: полностью заменить опытного механика ИИ пока не способен.

Как сообщает 110km.ru, сегодня нейросети всё чаще становятся вспомогательным инструментом в автосервисах. Они помогают быстро анализировать большие массивы данных, составлять диагностические чек-листы, сравнивать каталожные номера деталей и подготавливать сметы для клиентов. Особенно полезны такие системы при обработке результатов компьютерной диагностики и работе с документацией.

При этом специалисты отмечают, что ИИ нередко ошибается в деталях. Например, алгоритм может неверно определить причину поломки или перепутать характеристики инструмента и комплектующих. Именно поэтому сотрудники СТО используют технологии как помощника, а не как полноценную замену человеку. В ситуациях, где важны опыт, слух, запах или субъективные ощущения от работы двигателя, решение по-прежнему принимает мастер.

Активно ИИ применяют и при обслуживании автопарков. Системы анализируют телематику, помогают отслеживать повторяющиеся неисправности и формируют отчёты о состоянии транспорта. Кроме того, нейросети упрощают общение с клиентами: переводят сложные технические термины на понятный язык и помогают объяснить необходимость ремонта.

Эксперты обращают внимание и на риски. Автовладельцам не стоит полностью доверять автоматическим рекомендациям, поскольку искусственный интеллект может выдавать уверенные, но ошибочные ответы. Поэтому любые советы, связанные с ремонтом и безопасностью автомобиля, необходимо перепроверять.

В ближайшие годы интеграция ИИ с диагностическим оборудованием, вероятно, станет ещё глубже. Тем не менее специалисты уверены: технологии должны дополнять профессиональные навыки, а не подменять их. Именно сочетание автоматизации и человеческого опыта сегодня считается наиболее эффективным подходом в автомобильном сервисе.

