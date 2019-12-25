В Ленобласти создана комиссия по искусственному интеллекту

В Ленинградской области сформирована межведомственная комиссия по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко, который и возглавил новую структуру, сообщает spb.aif.ru.

По словам главы региона, эта тема является стратегической и требует системного подхода. Дрозденко подчеркнул, что создание комиссии – это прямое исполнение поручения президента о внедрении ИИ во всех субъектах России. Он отметил, что искусственный интеллект для области – не дань моде, а реально работающий инструмент в следующих отраслях:

Медицина: нейросети проанализировали 70 тысяч маммографических снимков, что позволяет врачам выявлять патологии на ранней стадии и ставить точные диагнозы.

Сфера услуг: голосовой помощник службы 122 обработал за год более 360 тысяч обращений, включая запись к врачу и вызов специалиста на дом.

Налоги и безопасность: в геоинформационной системе нейросети помогают находить неучтённую недвижимость для вовлечения в налоговый оборот. В системе "Безопасный город" ИИ контролирует порядок на улицах, фиксирует скопления людей и распознаёт автомобильные номера.

Комиссия создана для разработки единых подходов, устранения барьеров и согласования действий всех структур, внедряющих искусственный интеллект в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")