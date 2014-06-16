В сквере на улице Генерала Хазова в Пушкине стартовало строительство освещения

В Пушкине в сквере на улице Генерала Хазова стартовало строительство наружного освещения. Ранее территорию освещали всего пять фонарей, и этого было недостаточно, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Здесь установят 44 опоры со светодиодными светильниками. Кроме того, четыре прожектора осветят мемориальную композицию "Никто не забыт. Ничто не забыто". В настоящее время специалисты приступили к бурению под фундаменты опор.

Завершить работы планируется до конца текущего года.

