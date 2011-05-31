На Хасанской полыхал теннисный клуб

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Красногвардейском районе Петербурга днем 22 мая произошел пожар, рассказали в МЧС России. Сообщение о возгорании по адресу: Хасанская улица, 19, поступило на пульт спасателей в 13:31.

В теннисном клубе полыхало на 30 квадратных метрах. Ликвидировали огонь к 14:24. По предварительным данным, пострадавших нет. Тушили пожар 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Причины происшествия установят дознаватели.

ГУ МЧС России по Петербургу напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы. Пресс-служба МЧС России

Ранее на Piter.TV: в пожаре в конюшне на Ропшинском шоссе погибли 18 лошадей. Эта цифра может измениться после тщательного обследования места происшествия.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер