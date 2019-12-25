Экоцентр "Собиратор" в Петербурге приостанавливает работу из-за нехватки ресурсов

Экоцентр "Собиратор", один из крупнейших проектов по приёму и сортировке вторсырья в Петербурге, временно приостановил свою деятельность. Причиной стало резкое увеличение потока посетителей – до 150 человек в день, что привело к нехватке ресурсов для обслуживания такого количества людей. Корреспондент Piter.TV запечатлел последний день работы экоцентра.

Основатель центра Пётр Левин пояснил, что проект берёт паузу для восстановления финансовой устойчивости. Основные сложности связаны с высокими затратами на сортировку, упаковку и транспортировку вторсырья, а также с закрытием перерабатывающих предприятий, что перенаправило дополнительный поток посетителей в "Собиратор".

Причины здесь в том, что закрываются многие экологические инициативы. Нас подкосило в конечном итоге закрытие наших доблестных переработчиков с Эваназар, они же софийская группа, известная под брендом Софийская. Весь поток людей, который приезжал туда, это здесь недалеко сравнительно, перенаправился к нам. Мы просто физически все свое время стали тратить на обслуживание гостей. А надо понимать, что каждый гость для нас прямой убыток. Вторсырье никогда не приносило никаких доходов и даже не всегда окупало его логистику. про оплату аренды, зарплат, это я даже близко не верю, это всегда было и будет дотационной историей, которую должен кто-то оплачивать. Мы ее оплачивали за счет работы с бизнесом, и, к сожалению, посвящая все наше время гостям, немножечко, ну как немножечко, кому-то немножечко, а нам достаточно серьезно ушли в минуса, и нам сейчас нужно сосредоточить свою работу именно на прибыльных условиях. Пётр Левин, основатель экоцентра "Собиратор"

В ближайшее время экоцентр сосредоточится на работе с бизнесом и оказании платных экологических услуг, чтобы погасить долги и провести необходимые ремонты. Организаторы подчеркивают, что это не окончательное закрытие, а временная мера для перехода на более устойчивую модель работы.

Мы не собираемся сдаваться, да, мы планируем в ближайшее время постараться решить свои финансовые проблемы. Сейчас у нас долг порядка полумиллиона, и нам каждый месяц примерно столько же и нужно, чтобы не просто платить аренду, но и выпускать новые проекты. И, может быть, наконец, кое-кто из нас начнет получать зарплату, потому что сейчас мы зарплату не получаем. Я, по крайней мере. Это тяжело. И нашим гостям мы тоже просим не сдаваться. Мы прощаемся с вами ненадолго, перезагрузимся и обязательно вернемся в новом формате. Да, в ограниченном, но лучшем для всех и более удобном. Пётр Левин, основатель экоцентра "Собиратор"

К сожалению, с большим ужасом узнали, что закрывается наш любимый пункт. Мы уже приезжаем сюда года два. Уже приучили себя сортировать мусор дома, собирать и где-то раз в месяц привозить сюда. Есть какие-то там на карте пункты приема. Но, к сожалению, не в таком объеме, как здесь. Есть такие вещи, которые больше нигде не сдать. Например, я уже говорила, пакетики от корма для кошек. Влажный корм, его очень много накапливается, потому что у всех есть животные дома. И куда все это сдавать, не представляю. Просто мы очень часто едем на дачу, проезжаем огромные мусорные свалки в районе Гатчина. И это такой ужас, что пришлось взять себя в руки, подумать и В принципе, заняться тем, что не так уж и сложно, и приносит определенную пользу. Ну, по привычке, да, будем сортировать мусор дальше, в надежде на то, что где-то, может быть, что-то снова откроется. Елена Пунтус, посетитель экоцентра "Собиратор"

