Писательница Ася Лавринович поделилась впечатлениями от участия в "Литературной почте" на Книжном салоне

Автор популярных молодёжных романов о дружбе и первой любви Ася Лавринович в третий раз воспользовалась услугами бесплатной "Литературной почты" "Петербургского дневника", которая работает в рамках Книжного салона на Дворцовой площади.

Писательница рассказала, что сначала отправляла открытку своей маме на Урал, а в прошлом году – дочери, которой сейчас 11 лет. Она отметила, что вся семья была очень рада, когда открытка пришла, и в этом году решила снова устроить праздник, направив послание дочери. Лавринович подчеркнула, что пожелания, написанные от руки, гораздо душевнее, их приятно хранить. Она также добавила, что в этом году на "Литературной почте" просто невероятно красивые открытки, и ей было сложно выбрать только одну из них.

Напомним, что "Литературная почта" – это совместный проект издания "Петербургский дневник" и "Почты России", в рамках которого все желающие могут прийти на Дворцовую площадь в дни работы Книжного салона, получить открытку и абсолютно бесплатно отправить её в любой уголок страны. Докупать марки или что-то ещё не требуется. "Литературная почта" будет работать с 21 по 24 мая включительно, с 13:00 до 19:00.

Фото: "Петербургский дневник" (Илья Шушарин)