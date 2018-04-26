На Полюстровском проспекте обезвредили фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны

Пиротехники МЧС России успешно обезвредили фугасную авиабомбу ФАБ-250, обнаруженную на строительной площадке нового жилого комплекса на Полюстровском проспекте в Петербурге. Опасная находка была сделана в непосредственной близости от жилых домов, что потребовало незамедлительных действий специалистов.

На место происшествия была оперативно направлена пиротехническая группа Невского спасательного центра МЧС России. После обследования боеприпаса специалисты приняли решение о его извлечении. Снаряд находился в труднодоступном месте – глубоко в фундаменте здания. В целях безопасности все находившиеся в опасной зоне люди были эвакуированы на безопасное расстояние.

С помощью подъемного устройства пиротехники аккуратно извлекли бомбу, погрузили её в специальный автомобиль и вывезли на спецполигон для уничтожения. Операция прошла без происшествий, жертв и разрушений не зафиксировано.

Фото и видео: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу