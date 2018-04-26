Сегодня, 12:53
В Москве задержали подозреваемого в краже дорогостоящего кольца в Петербурге

По предварительным данным, 42-летний похититель работал ювелиром.

Сотрудники полиции Северной столицы задержали в Москве подозреваемого в краже кольца с бриллиантом стоимостью более 1,2 млн рублей. Преступление было совершено 19 мая в ювелирном магазине на набережной Фонтанки, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и установили личность предполагаемого злоумышленника. Его поймали 21 мая в ходе служебной командировки. По предварительным данным, 42-летний похититель работал ювелиром-монтировщиком. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ, местонахождение кольца устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти раскрыли фиктивную кражу экскаватора на 8,5 млн рублей. 

Видео: пресс-служба МВД России 

