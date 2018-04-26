В Москве задержали подозреваемого в краже дорогостоящего кольца в Петербурге

Сотрудники полиции Северной столицы задержали в Москве подозреваемого в краже кольца с бриллиантом стоимостью более 1,2 млн рублей. Преступление было совершено 19 мая в ювелирном магазине на набережной Фонтанки, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и установили личность предполагаемого злоумышленника. Его поймали 21 мая в ходе служебной командировки. По предварительным данным, 42-летний похититель работал ювелиром-монтировщиком.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ, местонахождение кольца устанавливается.

