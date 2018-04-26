Сегодня отмечается День диспетчера-радиотелефониста МЧС России

22 мая отмечается День диспетчера-радиотелефониста МЧС России. Профессиональный праздник подчеркивает важность работы тех, которые первым принимает звонки о происшествиях и координирует действия спасательных подразделений. Об этом пишет МЧС Москвы.

В обязанности телефониста МЧС входит прием сообщений о пожарах и ЧС, направление техники, ведение радиообмена с экипажами и оперативное оповещение служб. От скорости реакции и точности передачи информации зависит успех спасательной операции.

Так, в ведомстве рассказали о работе Оксаны Дмитроченковой – диспетчера ЦППС службы пожаротушения МЧС России в Москве. В этой роли она трудится более 25 лет. Отмечает, что диспетчерская служба – это ее второй дом, а коллеги – вторая семья.

За смену через специалиста могут пройти десятки, а иногда и сотни звонков. При этом важно не только быстро и точно определить адрес и характер происшествия, но и грамотно направить силы. Именно поэтому в диспетчерской службе работают люди с высоким уровнем стрессоустойчивости и концентрации. Оксана Дмитроченкова, диспетчер ЦППС службы пожаротушения Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве

Фото: МЧС Москвы