На Пулковском шоссе начали строить надземный переход с лифтами

Рядом с ЖК "Зелёный квартал" на Пулковском шоссе появится новый надземный пешеходный переход. Разрешение на строительство уже получил девелопер Setl Group. Работы стартовали, а завершить объект планируют в 2027 году, рассказал портал "Строительный Петербург".

Переход построят рядом с жилым кварталом, где за последние годы значительно вырос поток автомобилей и пешеходов. Проект предусматривает установку вместительных лифтов с обеих сторон магистрали, что сделает объект удобнее для родителей с колясками, пожилых людей и маломобильных жителей.

Для защиты от дождя и ветра основной пролет и лестничные сходы закроют остеклением. Внутри перехода и на прилегающей территории появится освещение. Также рядом оборудуют новые остановки общественного транспорта.

Помимо жилых комплексов, компания продолжает развивать и дорожную инфраструктуру. Ранее возле "Зелёного квартала" уже были построены несколько новых улиц, включая Орбитальную, Меридианную и улицу Струве. По данным девелопера, за последние годы в Петербурге компания построила более 33 километров дорог, не считая внутриквартальных проездов.

