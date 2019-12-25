Ревнивец, распространивший переписки бывшей, ответит перед судом в Петербурге
Сегодня, 10:56
Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). 

Как рассказали в надзорном ведомстве, в период с января по февраль фигурант тайно от своей бывшей девушки получил доступ к ее перепискам в социальной сети. После этого из ревности он через мессенджер отправил скриншоты нескольким людям. Так, злоумышленник собрал и распространил сведения о частной жизни. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мужчину будут судить за оскорбление бывшей жены. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. 

