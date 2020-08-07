КГИОП через суд требует спасти Михайловскую дачу от разрушения после лет бездействия

Дворцово-парковый ансамбль Михайловской дачи будут восстанавливать принудительно. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратился в суд, чтобы заставить организацию АУИПИК, отвечающую за здание, начать работы. Дворец годами стоит заброшенным и продолжает разрушаться.

Пресс-служба КГИОП сообщила, что на территории усадьбы работали в основном волонтеры, которые вывозили мусор, вырубали дикие кусты и очищали лестницы и террасы от мха и грязи.

В 2023 году КГИОП уже подавал в суд. 12 мая 2026 года в связи с истечением срока и неисполнением условий мирового соглашения комитет обратился в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение для передачи в Управление федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Кроме того, из-за того, что в заброшенное здание может зайти любой желающий, в 2025 году КГИОП направил заявление в отдел МВД России по Петродворцовому району Петербурга. В декабре 2025 года в связи с ухудшением состояния объекта комитет направил исковое заявление об обязании АУИПИК в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить консервацию здания.

Заседание суда состоится 17 июня.

Фото: открытыйгород.рф