Пиотровский рассказал о планах по созданию нового зоопарка в Петербурге до 2035 года

Вице-губернатор отметил, что в стратегии развития города до 2035 года значатся строительство зоопарка и станции метро.

Петербург продолжает заниматься вопросом создания нового зоопарка. Об этом в ходе прямой линии рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

По словам Пиотровского, в стратегии развития города до 2035 года в планах значится создание зоопарка. Также в планах есть и строительство станции метро. Вице-губернатор отметил, что наличие метро многое значит — когда метро есть, реализовать проект зоопарка становится проще. Он подчеркнул, что это очень масштабный и большой проект, необходимый для того, чтобы содержать там по-настоящему крупных животных и сделать из него большой парк. Город продолжает заниматься этим вопросом.

Пиотровский также напомнил, что в прошлом году Ленинградский зоопарк отметил юбилей, а в январе этого года в зоопарке представили выставку, посвященную работе зоосада в годы блокады, в частности, истории заботы о бегемотихе Красавице.

