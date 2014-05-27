В России вышла новая книга Евгения Водолазкина "Последнее дело майора Чистова". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе платформы "Литрес".

Книга повествует о майоре уголовного розыска Чистове, который расследует смерть нейрофизиолога Григория Литвина в Санкт-Петербурге. Но чем дольше длится следствие, тем дальше оно уводит майора от привычных криминалистических методик. Сотрудник правоохранительных органов задумывается о свойствах души и ее происхождении.

Расследуя преступление, майор Чистов сталкивается не только с запутанными уликами, но и с необычным свидетелем — носителем искусственного интеллекта по имени Иван Иваныч, созданным братьями Литвиными. Не имея детей, Григорий Литвин и его жена пытались очеловечить своего воспитанника-робота.

Евгений Водолазкин — прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", финалист "Русского Букера". Он является автором романов-бестселлеров "Чагин", "Оправдание острова", "Брисбен", "Авиатор", "Лавр", "Соловьев и Ларионов". Его книги переведены на многие иностранные языки, а по произведению "Авиатор" в 2025 году вышел фильм Егора Михалкова-Кончаловского.

