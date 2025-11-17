В Петербурге будут судить нетрезвую водительницу из Саратова

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины из Саратова по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения). Об этом сообщили 21 мая в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что в октябре прошлого года фигурантка, выпив алкоголь, села за руль машины. Ранее она уже имела судимость за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. На этот раз водительницу остановили на Екатерининском проспекте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

