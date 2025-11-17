  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут судить нетрезвую водительницу из Саратова
Сегодня, 16:47
36
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге будут судить нетрезвую водительницу из Саратова

0 0

Ранее она уже имела судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины из Саратова по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения). Об этом сообщили 21 мая в надзорном ведомстве. 

Следствие утверждает, что в октябре прошлого года фигурантка, выпив алкоголь, села за руль машины. Ранее она уже имела судимость за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. На этот раз водительницу остановили на Екатерининском проспекте. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что к ответственности привлечен молодой водитель, не пропустивший скорую помощь на Индустриальном проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нетрезвое вождение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии