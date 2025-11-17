На мосту Александра Невского продолжают демонтировать покрытие и рельсы

На мосту Александра Невского в Петербурге несколько дней назад стартовал первый этап ремонта. В настоящее время специалисты продолжают демонтаж асфальтового покрытия и старых рельсов, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В рамках первого этапа заменят свыше 840 метров трамвайных путей, устроят новую гидроизоляцию, обновят более 60 метров деформационных швов, а также уложит 6 тыс. квадратных метров литого асфальта.

Напомним, движение трамваев по переправе закрыто до 16 сентября. Кроме того, до двух полос ограничено движение автомобилей в направлении площади Александра Невского.

Фото: пресс-служба КРТИ