На мосту Александра Невского продолжают демонтировать покрытие и рельсы
Сегодня, 16:32
На мосту Александра Невского в Петербурге несколько дней назад стартовал первый этап ремонта. В настоящее время специалисты продолжают демонтаж асфальтового покрытия и старых рельсов, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

В рамках первого этапа заменят свыше 840 метров трамвайных путей, устроят новую гидроизоляцию, обновят более 60 метров деформационных швов, а также уложит 6 тыс. квадратных метров литого асфальта. 

Напомним, движение трамваев по переправе закрыто до 16 сентября. Кроме того, до двух полос ограничено движение автомобилей в направлении площади Александра Невского. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура потребовала отремонтировать асфальт на трех улицах Адмиралтейского района. 

Фото: пресс-служба КРТИ 

