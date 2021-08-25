Прокуратура потребовала отремонтировать асфальт на трех улицах Адмиралтейского района
Сегодня, 9:45
Покрытие проезжих частей имеет ямы и выбоины.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Было установлено, что покрытие проезжих частей у домов 12 и 13 по Бумажной улице, дома 163 на набережной Обводного канала и домов 13 и 18 на Рузовской улице имеет ямы и выбоины, сообщили 21 мая в надзорном ведомстве. 

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес компетентной организации. В настоящее время документ находится на рассмотрении. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петроградском районе завершили ремонт дорожного полотна на Рюхиной улице. А до 28 мая сделают тротуары на Спортивной улице. После ПМЭФ стартуют работы на Второй березовой аллее. 

Фото: Piter.TV 

