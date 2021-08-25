Прокуратура потребовала отремонтировать асфальт на трех улицах Адмиралтейского района

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Было установлено, что покрытие проезжих частей у домов 12 и 13 по Бумажной улице, дома 163 на набережной Обводного канала и домов 13 и 18 на Рузовской улице имеет ямы и выбоины, сообщили 21 мая в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес компетентной организации. В настоящее время документ находится на рассмотрении.

