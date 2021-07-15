В Ленобласти на Тохколодском озере утонул мужчина

На место происшествия прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

В деревне Юкки на Тохколодском озере произошёл трагический случай – утонул 45-летний мужчина. По информации ГУ МЧС РФ по Ленинградской области, он отправился купаться, но обратно не вернулся.

На место происшествия прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Они извлекли тело из воды и доставили его на берег. На месте работали сотрудники МВД России.

Спасатели в очередной раз напомнили о правилах безопасности: запрещено купаться в нетрезвом виде и нырять в незнакомых местах.

Ранее свидетель рассказал подробности о гибели девочки-подростка в реке Волхов.

Фото: unsplash (Sora Sagano)