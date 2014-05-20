Свидетель рассказал подробности о гибели девочки-подростка в реке Волхов

Стали известны подробности гибели девочки-подростка недалеко от набережной Халтурина в реке Волхов. Трагедия произошла за считанные секунды. 14-летняя школьница, оказавшись в воде, начала тонуть. Как рассказал 78.ru очевидец, сначала над поверхностью были видны только её волосы, а затем она полностью скрылась под водой.

Друзья пытались самостоятельно найти девочку, проверяли дно и звали на помощь. Ситуация осложнялась тем, что экстренные службы не удавалось вызвать сразу — телефоны не соединяли с операторами. Дозвониться удалось лишь примерно через 20 минут с чужого аппарата. Всё это время друзья продолжали искать девочку вдоль берега.

Сотрудники МЧС прибыли на место примерно через полчаса после трагедии, спустя 7–10 минут после вызова. Незадолго до их появления тело девочки снова заметили в воде. Спасатели достали подростка из водоёма, но, к сожалению, помочь уже не смогли.

