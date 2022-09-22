У дома на Пейзажной нашли тело молодого мужчины в одном белье

В ночь на 19 мая возле одного из домов на Пейзажной улице было обнаружено тело молодого мужчины примерно 25-ти лет. По информации 78.ru, на место происшествия выехала следственная группа, которая зафиксировала у погибшего травмы головы и ноги.
На момент обнаружения мужчина был одет только в нижнее бельё.
Причины смерти пока не установлены, обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе из реки Оккервиль извлекли тело неизвестного мужчины.
