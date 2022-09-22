За что могут удалить с ЕГЭ-2026: Рособрнадзор назвал главные нарушения

Основной период ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня.

Рособрнадзор опубликовал методические рекомендации, в которых перечислил нарушения, за которые участников ЕГЭ могут удалить с экзамена.

К таким нарушениям относится выполнение заданий не самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц, а также общение между участниками во время экзамена.

В день проведения ЕГЭ запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронные устройства, письменные заметки и любые другие носители информации. Кроме того, не допускается фотографировать экзаменационные материалы и черновики, общаться с другими участниками, пересаживаться и обмениваться предметами.

Основной период ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня.

Ранее мы сообщили о том, что участникам ЕГЭ разрешили исправлять ошибки в бланках двумя способами.

Фото: Piter.TV