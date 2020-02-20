Участникам ЕГЭ разрешили исправлять ошибки в бланках двумя способами

Участники Единого государственного экзамена в 2026 году смогут самостоятельно исправлять ошибки в бланках регистрации. Соответствующий документ Рособнадзора имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно правилам, при обнаружении ошибочного заполнения полей участник может внести исправления двумя способами: записать новые символы (цифры или буквы) более жирным шрифтом поверх ранее написанных или зачеркнуть неправильные символы и заполнить свободные клеточки справа новыми. Второй способ возможен только при наличии достаточного количества оставшихся свободных клеток.

Все бланки заполняются гелевой или капиллярной ручкой с чернилами чёрного цвета. Строго запрещено использовать для исправлений корректирующую жидкость или ластик.

