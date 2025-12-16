Верховный суд отказал "Невской мануфактуре" в иске на 298 млн рублей

Суд оставил без удовлетворения требования фабрики к страховой компании.

Верховный суд Российской Федерации отказал АО "Невская мануфактура" в иске о взыскании 298 миллионов рублей с "Ингосстраха", сообщает "Коммерсантъ". В определении суда указано на системные нарушения правил пожарной безопасности. Экспертиза подтвердила, что причиной возгорания стала ненадлежащая эксплуатация здания, расположенного в Петербурге на Октябрьской набережной, 50.

Пожар произошёл 12 апреля 2021 года. Огонь охватил 10 тысяч квадратных метров, его тушили четыре дня. В результате пожара погиб спасатель, а фабрика — памятник архитектуры 1861 года постройки, находившийся под охраной с 2015 года, — была почти полностью уничтожена.

По мнению юристов, истец исчерпал пути обжалования. Генеральный директор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отметила, что мануфактура действительно нарушала требования пожарной безопасности. Теоретические шансы на обжалование ещё остаются (можно попробовать обратиться к зампреду или председателю Верховного суда, затем — в президиум ВС), однако, как отмечают эксперты, за последние десять лет такие жалобы по коммерческим спорам единичны. Обращение в Конституционный суд также рассматривается как проигрышная стратегия, поскольку виновник нарушения очевиден.

