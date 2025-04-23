Зумеры всё чаще выбирают кладбища для романтических встреч и философских размышлений

Прогулки среди могил стали новым трендом среди молодёжи по всему миру.

В западных соцсетях и прессе обсуждают новый тренд — graveyard dating, когда молодые люди назначают свидания на кладбищах вместо кафе и ресторанов. Прогулки среди могил становятся всё популярнее, и некоторые считают это новой романтикой. Однако, как пишет телеканал "360.ru", этот тренд стар как сам мир.

Ведущая телеканала Елена Кононова в авторской колонке отмечает, что в России у таких прогулок есть и противники — старшее поколение считает, что нечего делать в месте скорби без дела. Но сама журналистка не видит в этом ничего плохого, если никто не шумит, не разрушает памятники и не нарушает правила.

Зумеры ищут тишину и глубину. Кладбище — это место, где жизнь и смерть стоят рядом так близко, что начинаешь острее осознавать масштаб и того, и другого. Елена Кононова, ведущая телеканала "360"

Приводятся и исторические параллели: ещё в XVIII веке вся Европа зачитывалась "Элегией, написанной на сельском кладбище" Томаса Грея, а "кладбищенская поэзия" превратила погост из места страха в пространство философских размышлений. Вспоминает она и готические романы Анны Радклиф, где герои специально искали уединения у древних могил, чтобы объясняться в любви.

Ближе к современности — фильмы Алексея Балабанова: в "Счастливых днях" кладбище становится одним из основных мест действия, а в "Брате" бездомный немец живёт в склепе на питерском погосте, где похоронены его предки.

В западных СМИ пишут, что таким образом поколение Z хочет установить более глубокие эмоциональные связи через размышления о жизни и смерти.

