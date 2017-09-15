8 из 10 зумеров в Петербурге игнорируют вакансии с окладом по договоренности

Работодатели не всегда указывают конкретный оклад по нескольким причинам.

Большинство представителей поколения Z в Петербурге не рассматривают вакансии, в которых не указана зарплата. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 8 из 10 молодых специалистов игнорируют такие предложения, предпочитая прозрачные условия уже на этапе поиска работы.

Работодатели не всегда указывают конкретный оклад по нескольким причинам. Некоторые компании предпочитают устанавливать зарплату в зависимости от навыков и опыта кандидата, другие хотят изучить ожидания соискателей. Также работодатели могут скрывать оклад, чтобы избежать утечки информации для конкурентов или действующих сотрудников.

Однако такая практика вызывает негативную реакцию у большинства соискателей. По данным исследования, 73% жителей Санкт-Петербурга настороженно относятся к вакансиям с зарплатой "по договорённости": 34% откликаются на них лишь изредка, а 39% полностью игнорируют такие объявления.

Женщины чаще, чем мужчины, негативно воспринимают отсутствие информации о зарплате. 78% респонденток либо не откликаются на такие вакансии вовсе, либо делают это выборочно. Среди мужчин этот показатель составляет 68%.

Наибольшая предвзятость к подобным вакансиям наблюдается у представителей поколения Z. Так, 37% молодых специалистов иногда рассматривают такие предложения, но 43% принципиально не обращают на них внимания. Они считают, что работодатель должен чётко обозначать уровень зарплаты, а не оставлять этот вопрос открытым для обсуждения.

В условиях кадрового дефицита компании стараются учитывать предпочтения потенциальных сотрудников. Согласно данным SuperJob, в 93% опубликованных вакансий размер зарплаты указан.

Эксперты советуют соискателям, столкнувшимся с вакансией без чётко обозначенного оклада, заранее определить желаемый уровень дохода и подготовить аргументы для его обоснования во время собеседования.

Фото: unsplash (Brooke Cagle)