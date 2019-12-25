Правила работы социального такси обновили в Ленобласти

С начала 2026 года услугами соцтакси воспользовались более 6 тыс. жителей региона.

В Ленинградской области обновились правила работы социального такси. Теперь перечень социально значимых объектов разделили на основной и дополнительный. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

С начала 2026 года услугами социального такси воспользовались более 6 тыс. жителей, которые совершили более 122 тыс. поездок. Существенно укрепилась и финансовая база программы. Если в 2021 году объем финансирования составлял 183,8 млн рублей, то к текущему моменту он вырос до 438 млн рублей — рост составил 138,3%.

На 2026 год на работу социального такси уже выделено более 420 млн рублей. Благодаря росту бюджетного обеспечения есть возможность развивать эту услугу с учетом растущего спроса.

Как отметили в администрации, более 90% поездок на социальном такси приходится на медицинские организации. Именно поэтому базовые правила предоставления услуги для большинства пользователей остались без изменений: Отдельным категориям граждан предоставили расширенный дополнительный перечень и возможность бесплатного проезда до ряда объектов.

Ранее мы сообщали, что петербуржцам с инвалидностью оформили более 50 тыс. разрешений на парковку.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга