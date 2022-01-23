Петербуржцам с инвалидностью оформили более 50 тысяч разрешений на парковку

Проактивное оформление парковочных разрешений для инвалидов ускорило доступ к льготам.

С начала 2025 года Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проактивно оформила свыше 50 тыс. разрешений на бесплатную парковку для граждан с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда России, данные опубликованы на официальном портале ведомства.

Оформление разрешений осуществляется через Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере (ГИС "ЕЦП"), что позволяет гражданам получать льготу без подтверждения документов — все необходимые сведения уже содержатся в базе данных. Заявку можно подать через личный кабинет на портале госуслуг, в МФЦ или на сайте Федерального реестра инвалидов, указав номер, марку и модель автомобиля.

Разрешение оформляется на один транспорт, на котором перемещается инвалид или ребёнок-инвалид. Это может быть личный автомобиль, транспорт родственников, социальное такси или арендованное авто каршеринга. Внесение изменений о транспортном средстве производится через новое заявление, проверка сведений занимает до 15 минут.

Право на бесплатную парковку распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, а также инвалидов III группы с ограничением способности к самостоятельному передвижению 1, 2 или 3 степени, либо с опознавательным знаком "Инвалид", выданным до 1 июля 2020 года. Дополнительную информацию можно получить в круглосуточном контакт-центре по телефону 8 (800) 100-00-01 или в клиентских службах регионального Отделения СФР.

Фото: Pxhere