По словам эксперта, вариации средней величины социальной пенсии возможны с учетом региональных доплат.

Средняя социальная пенсия в России составляет 15,5 тысячи рублей. Об этом заявил "РИА Новости" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, вариации средней величины социальной пенсии возможны с учетом региональных доплат. Эксперт отметил, что социальная пенсия предоставляется россиянам, которые не наработали достаточное количество трудового стажа и пенсионных баллов.

Кроме того, такая пенсия предназначена людям, которые совсем не были официально трудоустроен. Гиринский напомнил, что ее размер меньше страховой, и она предоставляется позже по возрасту.

Ранее в Госдуме предложили повысить пенсии детям, оставшимся без родителей.

Фото: pxhere.com