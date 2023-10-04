Завершены полуторамесячные поиски 8 летней девочки из Петербурга, которую выкрала мать

Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Петербурге полтора месяца назад, нашли в Анапе. Школьница жива и здорова. Ребенка обнаружили в квартире местных маргиналов.

Напомним, маленькая Диана пропала в Северной столице в начале апреля. Волонтеры ежедневно патрулировали улицы и расклеивали ориентировки. Сотрудники полиции нашли девочку в Анапе неделю назад. Оказалось, юную петербурженку увезла собственная мать, которая была лишена родительских прав. Женщина выкрала ребенка из-под крыла бабушки и увезла из региона.

Горе-мать неоднократно употребляла запрещенные вещества и вела асоциальный образ жизни. Ранее бабушка Дианы жаловалась и обращалась в органы опеки.

Девочку вернули обратно в Петербург. Сейчас она находится в Центре содействия семейному воспитанию номер 4. Скоро ее смогут забрать родственники.

