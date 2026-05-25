Руководитель коммерческой организации в Петербурге вывел за рубеж около 50 млн рублей

Полиция Петербурга задержала руководителя коммерческой организации, причастного к незаконным валютным операциям с использованием подложных документов. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, сообщили в МВД России.

Мужчину 37 лет поймали 21 мая. Было установлено, что фигурант, действуя в составе преступной группы, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции фирмы. Он вывел за рубеж не менее 48,9 млн рублей в иностранной валюте. Московский районный суд города избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на выявление иных эпизодов преступной деятельности группы.

