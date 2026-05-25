  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:25
273
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Руководитель коммерческой организации в Петербурге вывел за рубеж около 50 млн рублей

0 0

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

Полиция Петербурга задержала руководителя коммерческой организации, причастного к незаконным валютным операциям с использованием подложных документов. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, сообщили в МВД России. 

Мужчину 37 лет поймали 21 мая. Было установлено, что фигурант, действуя в составе преступной группы, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции фирмы. Он вывел за рубеж не менее 48,9 млн рублей в иностранной валюте. Московский районный суд города избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста. 

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на выявление иных эпизодов преступной деятельности группы. 

Ранее мы рассказывали о том, что порядка 20 человек, оформлявших на себя банковские карты для третьих лиц, задержаны в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мвд, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии