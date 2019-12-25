На Урале экс-директора детсада осудили за хищение 15 млн рублей субсидий

Ленинский районный суд города Екатеринбурга приговорил бывшего директора частного детского сада "Центр развития ребенка" (ЧОУ ДО "ЦРР", частный детский сад "Алые паруса") к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве с субсидиями. Сумма материального ущерба составила свыше 15 миллионов рублей. Соответствующими данными с журналистами поделились представители объединенной пресс-службы судов по Свердловской области. Известно, что расследование велось по статье за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения

Вынесен обвинительный приговор в отношении Дмитрия Гришкова.... Он признан виновным в совершении серии преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159 УК РФ. пресс-служба судов по региону

Судебная инстанция установила, что в период с 2019 по 2022 год осужденный систематически похищал субсидии, которые выделялись региональным министерством образования. Согласно сведениям от прокуратуры Свердловской области для того, чтобы получать выплаты из местного бюджета на возмещение затрат за дошкольное образование, фигурант расследования предоставлял ложные сведения о количестве учащихся в учреждении. При фактическом посещении детского сада семью воспитанниками в 2020 году осужденный указал в документах 85 несовершеннолетних. Суммарно экс-директор незаконно получил 15,4 миллионов рублей.

Фото: Telegram / Суды Свердловской области