На Украине оценили массированный ответный удар ВС РФ после трагедии в Старбельске.

По городу Белая Церковь в Киевской области был произведен удар ракетой "Орешник". такое заявление через социальные сети сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский через собственный Telegram-канал. Иностранный политик из Украины пояснил, что призывает вашингтонскую администрацию, а также европейских партнеров и других международных союзников искать решения для завершения вооруженного конфликта с Москвой. Он добавил, что столица являлась основной мишенью ночного массированного удара по Украине. По его словам, во время атаки силами противника чиновников с Банковой улицы было использовано 90 ракет различного типа. Владимир Зеленский заметил, что не всю баллистику удалось сбить.

Напомним, что российские войска нанесли один из наиболее массированных ударов по украинской столице за все время проведения специальной военной операции. Ранее глава государства Владимир Путин поручил министерству по обороне страны подготовить собственные предложения для ответа на удар Вооруженных сил Украины по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета, расположенного на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official