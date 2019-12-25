FT: Си Цзиньпин раскритиковал премьера Японии на переговорах с США

Лидер Белого дома заступился за Санаэ Такаити, объяснив политику Токио противодействием КНДР.

Китайский председатель Си Цзиньпин на недавних официальных переговорах с американским президентом Дональдом Трампом в Пекине подверг резкой критике премьер-министра Японии Санаэ Такаити за ремилитаризацию азиатской страны. Соответствующей информацией с читателями поделились авторы западного издания The Financial Times (FT) со ссылкой на семь собственных источников. Эксперты пояснили, что политический лидер из КНР резко повысил тон, чем удивил чиновников из вашингтонской администрации, так как эта тема не поднималась на предшествовавших саммиту рабочих встречах. Несколько собеседников газеты назвали этот момент самым напряженным за все два дня общения двух лидеров.

А 24 мая новостное агентство Kyodo также обратило внимание на этот момент. По ее информации, Си Цзиньпин во время встречи с американским лидером заявил, что Такаити занимается "возрождением новой формы милитаризма". В материале The Financial Times (FT) упоминается, что глава США в ответ выступил в защиту Такаити, обосновав ее действия якобы существующей угрозой со стороны Северной Кореи.

Напомним, что президент США находился с визитом в КНР с 13 по 15 мая. Такаити сразу после завершения визита Трампа провела с ним телефонные переговоры.

Россия и Китай договорились о строительстве второго пути на участке железной дороги "Забайкальск – Маньчжурия".

Фото: pxhere.com