Час Фриман уверен, что вооруженный конфликт США и Израиля с Ираном сблизил Москву и Тегеран.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе теряет свои позиции в Персидском заливе, уступая их России и Китаю. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Иностранный аналитик добавил, что другие страны мира также могут начать принимать решения, какие только им заблагорассудится. Эксперт пояснил, что мир вступает в такую эпоху, когда множество держав среднего уровня будут действовать по собственному усмотрению, а не благодаря влиянию извне.

Думаю, саудиты и иранцы будут взаимодействовать. <…> Они будут обращаться к России и Китаю, возможно, и к Индии, чаще, чем к Соединенным Штатам, когда речь пойдет о поддержании мира, стабильности и развитии. Час Фриман, эксперт

Час Фриман добавил, что складывается более сложная конструкция, чем баланс сил в европейском региональном сообществе XIX века, благодаря которому Европа выдерживала определенную стабильность и сдерживала военные конфликты на своей территории около сотни лет.

Фриман: Иран сорвал планы США, предложив открыть Ормузский пролив.

