Россия выступает за нахождение комплексного политико-дипломатического решения по Ближнему Востоку, направленного на общую стабилизацию обстановки.

Ухудшение обстановки на ливанской территории стало прямым следствием израильско-амерканских действий против Ирана. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Дипломат напомнил коллегам о том, что деградация положения ближневосточного государства является прямым следствием необоснованной агрессии Вашингтона и Тель-Авива в отношении Тегерана. В Москве полагают, что динамика текущих мирных переговоров во многом зависит от развития ситуации на ливанском театре боевых действий. В России поддерживают международные посреднические усилия по урегулированию ситуации. Прежде всего речь идет о работе коллег из Пакистана.

Всецело поддерживаем мандат Временных сил ООН в Ливане, чьи миротворцы продолжают мужественно выполнять свой долг в самых непростых обстоятельствах. Требуем неукоснительного обеспечения безопасности голубых касок, а также привлечения к ответственности виновных в убийстве и ранении миротворцев. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что Россия считает необходимым сохранить значимое присутствие ООН вдоль голубой линии после завершения там мандата миссии. Речь идет о временной полосе разграничения между Израилем и Ливаном, которая была установлена Всемирной организацией.

