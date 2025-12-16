Небензя: ухудшение ситуации в Ливане стало следствием агрессии против Ирана

Ухудшение обстановки на ливанской территории стало прямым следствием израильско-амерканских действий против Ирана. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Дипломат напомнил коллегам о том, что деградация положения ближневосточного государства является прямым следствием необоснованной агрессии Вашингтона и Тель-Авива в отношении Тегерана. В Москве полагают, что динамика текущих мирных переговоров во многом зависит от развития ситуации на ливанском театре боевых действий. В России поддерживают международные посреднические усилия по урегулированию ситуации. Прежде всего речь идет о работе коллег из Пакистана.
Всецело поддерживаем мандат Временных сил ООН в Ливане, чьи миротворцы продолжают мужественно выполнять свой долг в самых непростых обстоятельствах. Требуем неукоснительного обеспечения безопасности голубых касок, а также привлечения к ответственности виновных в убийстве и ранении миротворцев.
Василий Небензя добавил, что Россия считает необходимым сохранить значимое присутствие ООН вдоль голубой линии после завершения там мандата миссии. Речь идет о временной полосе разграничения между Израилем и Ливаном, которая была установлена Всемирной организацией.
