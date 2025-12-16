Гордон после свадьбы попал под суд из-за утери ружья

Суд оштрафовал телеведущего Александра Гордона за нарушение правил хранения оружия.

Известного телеведущего Александра Гордона привлекли к административной ответственности после того, как он потерял свое оружие. Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщили на официальном портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

В постановлении указано, что Гордон нарушил правила хранения оружия, повлекшее его утрату. Суд признал его виновным по статье 20.8 Кодекса об административных правонарушениях. На заседании телеведущего не было, он заранее попросил рассмотреть дело в его отсутствие.

Выяснилось, что лицо Первого канала не досчитался двух единиц оружия при переезде. Представителям правопорядка Гордон объяснил, что местоположение пистолетов ему неизвестно. В итоге, судья назначил наказание в виде пятитысячного штрафа.

Недавно 62-летний телеведущий женился на 23-летней художнице Алине Михайловой. По словам девушки, она давно была влюблена в Гордона, поэтому мечтала выйти за него замуж.

Предыдущий брак Александра Гордона с Нозанин Абдулвасиевой продлился шесть лет. Четвертая жена была младше телеведущего на 30 лет. У пары родились двое сыновей, после развода Гордон сохранил с ними хорошие отношения.

