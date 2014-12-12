Гордон и Абдулвасиева прожили вместе около 6 лет.

Телеведущий Александр Гордон развелся с молодой женой Нозанин Абдулвасиевой. Об этом сообщил журнал Starhit со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда в Москве.

Пара узаконила свои отношения в 2014 году. Тогда Гордону было 50 лет, а его невесте Нозанин Абдулвасиевой всего 20. На тот момент пара утверждала, что такая разница в возрасте их не смущает. За шесть лет совместной жизни у пары родились двое сыновей – Александр и Федор.

В июне Нозанин Абдулвасиева подала в суд. В пятницу, 17 июля, их брак официально расторгли. В суде пояснили, что супруги самостоятельно решили вопросы с имуществом или алиментами. Прений в процессе заседания не было.

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