Гордон считает, что Собчак ведет себя по-разному на телевидении и YouTube

Ведущий обвинил коллегу в двуличности.

Ведущий программы "Док-ток" на Первом канале Александр Гордон обвинил свою коллегу Ксению Собчак в двуличности. По мнению журналиста, девушка по-разному себя ведет на телевидении и YouTube-канале. Об этом гость программы сообщил в эфире проекта "ASK". Гордон заметил, что не встречается с Собчак в студии телевизионной программы. Журналист объяснил эту ситуацию тем, что его шоу "Док-ток" сильно отличается от того, что ведет его коллега. Гордон назвал их по сути разными проектами.

Ксения Анатольевна, почему так происходит? Вы на YouTube говорите одно, а в ящике прямо противоположное. Правильно я понимаю, что есть две Ксении Собчак?. Александр Гордон, ведущий

Гордон подчеркнул, что у его коллеги есть одна "пакостная манера". Собчак часто приглашает на свои интервью личностей, которые не являются для нее по-настоящему интересными. По словам ведущего, звезда просто хочет напомнить им что-то, поймать на чем-то или уколоть.

Видео: Собчак спела дуэтом с Григорием Лепсом.

Фото и видео: YouTube / xenia_sobchak