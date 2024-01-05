"Если разрешат пороть крестьян": Собчак откликнулась на вакансию барыни в Ленобласти

Телеведущая Ксения Собчак заявила о готовности занять вакансию "барыни" в туристическом комплексе Ленинградской области, где предлагают зарплату от 300 тысяч рублей в месяц.
Как стало известно, необычное объявление о поиске кандидатки появилось на днях. От претенденток требуют умения держаться в седле, отдавать распоряжения подчинённым строгим тоном и демонстрировать аристократические манеры. Особое условие — пятиразовое питание в ресторане с обязательным громким выражением восторга от каждого блюда.
Собчак прокомментировала вакансию в своём Telegram-канале с характерным юмором:
"Я готова, только если разрешат пороть крестьян!"
По информации представителей комплекса, вакансия связана с новым тематическим проектом в стиле дворянской усадьбы XIX века. В пресс-службе учреждения уточнили, что отбор кандидатов на вакансию "барыни" и "барина" начнётся на следующей неделе. Требования к опыту работы — от одного до трёх лет в аналогичной сфере.
Ранее Piter.TV сообщал, что аналитики выяснили, на какие кадры вырос и упал спрос в Петербурге за месяц.
Фото: Telegram-канал Ксении Собчак
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