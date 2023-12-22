Собчак потеряла 15 млн из-за "голой вечеринки" Ивлеевой

Журналист подчеркнула, что деньги не являются самым главным в этой ситуации.

Известная журналистка Ксения Собчак прокомментировала финансовый ущерб от отмены мероприятий после "голой вечеринки" блогера Насти Ивлеевой. По её словам, потери составили около 15 млн рублей. Такую сумму она озвучила подписчикам в Telegram-канале.

Собчак подчеркнула, что деньги не являются самым главным в этой ситуации. Важно извлекать уроки из происходящего и проявлять человечность, не обвиняя тех, кто ошибся.

Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших. Ксения Собчак, журналист

Ранее Мизулина сообщила о начале проверки ФНС в отношении Насти Ивлеевой.

Фото: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) / @xenia_sobchak