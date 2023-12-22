Ивлеева отсудила у мебельной компании из Петербурга шесть тыс. вместо одного млн рублей

Представители организации утверждают, что в инциденте с гардеробной блогера не было никакого обмана.

Блогер Анастасия Ивлеева выиграла судебное дело против мебельной компании, которая по версии девушки, обманула её на сумму в 1,1 миллиона рублей. Согласно информации Telegram-канала Shot, Ивлеева намеревалась создать гардеробную и заплатила компании указанную сумму в качестве аванса. Однако после этого представители компании перестали отвечать на её звонки и сообщения.

В результате Ивлеева обратилась в суд, однако там признали обман только частично и обязали компанию вернуть блогеры только 6048 рублей неустойки и 133 рубля госпошлины.

Представители мебельной компании утверждают, что в инциденте не было никакого обмана: они отмечают, что произошла задержка в обустройстве гардеробной.

Ранее мы сообщили о том, что крупный ювелирный холдинг получил предупреждение от УФАС Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Настя Ивлеева